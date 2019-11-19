傑運有新獎　梁寶心望入埋奧運打孖上

「2019香港傑出運動員選舉」將在明年3月舉行頒獎典禮，大會今日（19日）在奧運大樓舉行記者招待會，本年度新增了「最具特出表現獎」，而「最佳運動組合」則由以往的2組，增至3組獲獎名額。

今屆選舉以「邁向東京—香港隊加油」作宣傳口號，中國香港體育協會暨奧林匹克委員會會長霍震霆在招待會上表示，口號除了宣傳東京奧運會外，亦會用作支持香港運動員積極爭取進軍奧運的參賽資格。

今屆選舉續有6個獎項，包括「傑出運動員」、「傑出青少年運動員」、「最佳運動隊伍」、「最佳運動組合」、「最具潛質運動員」及「最具特出表現獎」。而「最佳運動組合」的得獎組合則由2組增至3組，以兹鼓勵。

香港柔道女將梁寶心7月在哈薩克亞洲公開賽中擊敗眾多歐亞強手奪金，寶心現正拼命奮戰，望能手執一張奧運入場券，「我不敢一直去查自己的世界排名，看不看排名我也是一樣的打，我不想因為看了排名後為自己增添壓力，打好每一場就好了。」明天就要飛到大阪比賽的寶心，希望比賽能為她帶來更多排名積分，她更期待本月底在香港公開賽能夠蟬聯金牌。

而原定在十二月上旬舉行的香港壁球公開賽，因鑑於香港社會狀況而順延至明年舉行，香港壁球選手歐鎮銘（Leo）大感可惜，但這段時間港隊可爭取更多在港練習的機會，以更佳狀態迎戰將在美國舉行的「WSF男子世界團體錦標賽」。去年Leo憑亞運會勇奪金牌獲得傑出運動員獎項，他笑言今年難獲個人提名，「家姐（歐詠芝）的成績比我好，爭取總會的個人提名有點難度，唯有寄望在十二月的團體賽會有好成績，衝擊一下組合獎項！」港隊兩年前在同一比賽中首奪銅牌，Leo表示本屆的目標是能夠保持穩定發揮，而能否作更大突破，還要看港隊的抽籤運。

「香港傑出運動員選舉」於即日起接受各體育總會提名，明年1月中旬至2月7日開放網上公眾投票，並定於3月24日舉行頒獎典禮。