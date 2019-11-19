【人物誌】新托迪堅爆　意大利爭標睇佢

意大利尋晚主場以9比1蹂躪阿美尼亞，喺今屆歐國外取得10戰全勝佳績出線。要數佢哋尋晚大勝功臣，肯定要數梅開二度兼有一球助攻嘅20歲超新星尼高路辛尼奧路。呢位被譽為「托迪接班人」嘅羅馬中場，今場仲破咗羅馬隊史最年輕國家隊入球球員紀錄。早前畀名帥卡比路插佢浪費天份嘅佢，話要用行動去做回應，認真識諗呀！

尼高路辛尼奧路今次係佢首次為意大利國家隊入波，仲要即刻打孖上，佢仲以20歲139日，打破咗之前由前輩迪羅斯嘅21歲42日成為羅馬隊史最年輕意大利國家隊入波球員。不過佢今次正式喺國家隊上位之前，其實上季佢喺羅馬已經憑出色表現贏得外界關注，只係今年夏天佢出戰歐青賽，竟然因為違反隊規被罰內部停賽，加上今季初表現回落，先惹嚟卡比路炮轟。

話說早前卡比路向國際米蘭新星施巴斯坦艾斯普薛圖給予建議，就係提佢千祈唔好學辛尼奧路呢個反面教材，結果好彩，「新托迪」喺卡比路批評完之後，終於生性，連埋今場兩個入波，佢過去呢一個月內，為羅馬同意大利國家隊夾埋入咗6球，認真犀利。

對阿美尼亞之戰，辛尼奧路上半場踢翼、下半場踢番正中場，確實潛質非凡兼多才多藝。過去佢曾經話過唔敢將自己同球會名宿托迪做比較，同時話自己踢法係模仿卡卡，亦都有睇「細哨」朗拿甸奴學嘢，今場賽後，呢位「新托迪」話：「我好高興實現咗夢想，但我知道依然需要提高自己水平！卡比路嘅批評？足球圈更有，有時我表現會麻麻，但最好回應都係喺足球場上。無論係踢中路定邊路，我都感覺良好；無論踢咩位置，只要有得出場我都會盡力。我希望可以踢2020歐國盃，如果到時收到國家隊電話，我將會實現另一個夢想。」主帥文仙尼上任以來，一直重用新人，嚟緊睇怕尼高路辛尼奧路都會大把世界，爭冠軍都要靠佢呀！

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