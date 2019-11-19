世盃外　香港隊2比0搞掂柬埔寨

「2022卡塔爾世界盃暨2023中國亞洲盃聯合外圍賽第二圈」C組香港對柬埔寨賽事，周二（19日）晚在香港大球場上演。最終，港隊在6,497名球迷入場力撐下，以2比0擊敗客軍，終止4場不勝頹勢。

香港隊9月作客柬埔寨僅以1比1賽和對手，今仗回到主場出擊，務求爭勝實行「擺大頭」，同時派出基奧雲尼、艾力士和夏志明3前鋒攻堅。開波第一個具威脅的攻門由客軍創造出來，索平7分鐘禁區頂施射越門而過。3分鐘後港隊還以顏色，梁諾恆接應徐宏傑「手榴彈」頭鎚攻門，被門將索斯拿接實。14分鐘，夏志明左路窩利抽射僅僅高出。「子彈」及後再試一腳，小禁區接應羅拔圖傳中一射得手，21分鐘港隊打破僵局。5分鐘後，客軍憑奧當左路快放攻門還擊，但被羅素及時解圍。39分鐘港隊再有黃金機會，基奧雲尼傳中，羅拔圖入楔與門將「炒埋一碟」未能建功。港隊半場帶着一球領先優勢返入更衣室。

中場期間，足總特意為退役球員麥基舉行歡送儀式，以表揚這位32歲退役球員，為港隊上陣53場射入12球的貢獻。

易邊後港隊放慢節奏，柬埔寨把握機會嘗試反攻。52分鐘，索平左路罰球直射被「阿輝」一抱入懷。4分鐘後，他們再有燦保連中路「放冷箭」，今次力度十足但欠準繩。64分鐘，徐宏傑再以界外球轟入禁區，梁諾恆勉強起腳不中目標。76分鐘，夏志明右路傳中，基奧雲尼力壓敵衞頂斜。落後的客軍戰至78分鐘迎來噩耗，隊長維沙因阻止葉鴻輝快開生波，被球證出示今場第二面黃牌離場。打多一人的港隊換入鄭兆均加強攻力，其換人決定更瞬間奏效，羅拔圖禁區偷到皮球一射入網，港隊戰至83分鐘終擴大領先優勢。港隊在補時1分鐘差點便再下一城，丹尼斬入中間，門前的沙菲頂高皮球直飛死角，幸有索斯拿趕到接實。

結果，香港隊憑夏志明和羅拔圖的入球，在「一片紅海」之下以2比0擊敗柬埔寨，終在小組打開勝利之門，以5戰1勝2和2負，得5分成續暫居C組第4名。