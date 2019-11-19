香港隊　球迷熱情歡送　麥基：好感動！

2019年11月19日，香港隊在「2022卡塔爾世界盃暨2023中國亞洲盃聯合外圍賽」分組賽C組賽事中，在香港大球場以2比0擊敗柬埔寨，取得首場勝仗，同時終結香港隊主場賽事逾2年不勝的尷尬紀錄。這場比賽，對所有心繫港足的人，還有多一重意義，就是向前港隊快翼麥基說再見。

現年32歲的麥基，早前在7月突然宣布掛靴，令不少球員、球迷吃驚，這夜再次踏足球場，旋即把球場氣氛推向極致，使麥基十分感動：「這是一個很難忘的時刻，很驚訝還有這麼多球迷為我歡呼，在繞場一周的時候，聽見他們球迷叫喊着我的名字，除了感動外，就是更感動。」麥基過去曾為港隊攻入12球，數字雖然並不亮眼，但每一個入球，對他來說都是瑰寶：「在我腦海內的第一個畫面就是對不丹的頭槌入球，但同時間我仍對自己當日錯失入球良機而感到失望。在較早的時候，我為香港隊入的第一、第二球，還有對關島的那球也很難忘，這些事會一直在我心裡。」如今麥基為港隊披甲已成絕唱，他期望師弟夏志明能超越自己的成就：「我很高興夏志明和羅拔圖在這場比賽都取得首個A級賽入球助球隊取得勝利，希望他們能繼續有好表現！上季夏志明表現很好，今場的入球處理得很好，希望他日後能更成功，取得更加多入球！」

前東方龍獅助教格拉咸於8月曾與麥基一起打高爾夫球，談及未來動向時，麥基表示：「目前我較專注教練事業，閒時也會與朋友打高爾夫球，是一個不錯的轉變。其實我比較享受踢足球，但踢足球的壓力比較大，我仍十分介意自己沒有交出上佳的表現，但最起碼，我希望沒有令到任何人失望。」

從觀察所得，麥基的身形比之前清減，問及箇中原因時，他笑說：「這是因為我修剪了頭髮和鬍鬚，所以看起來比較瘦，哈哈。我現時還有做運動，希望能保持健康的身型，不過看球賽的時候，喝些啤酒、放鬆一下也是很棒的事！」