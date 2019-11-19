香港隊　夏志明：麥基2.0？我擔當唔起

「上一個香港隊入波呀？計埋奧運隊嗰啲呀？我都唔記得啦。」周二（19日）在香港大球場射入首個A級賽的夏志明說。是役香港隊在6,497名球迷入場支持下，最終憑著羅拔圖再建一功，以2比0擊敗柬埔寨，取得今屆賽事首場勝仗。

今仗為香港隊先開紀錄的夏志明在賽後接受訪問時透露：「呢個入球我想送畀香港球迷，我覺得少少嘅好消息係喺絕望嘅情況下，都係開心嘅事。第二就係送畀麥基，因為佢為香港貢獻好多精彩入球，好多本地嘅華人前鋒可以跟佢學吓嘢，因為佢好勤力。」今仗入場人數比上場多近2千人，「占士」表示欣喜球迷為球隊吶喊助威：「我好專注比賽，冇留意到有幾多人入場，但係都開心嘅，因為大家都係真心為香港！」

前港隊翼鋒麥基於今仗接受球迷的祝福，並正式向球迷說再見。「占士」退役了，另一個「占士」入球了，麥基曾說夏志明是自己的接班人，夏志明謙稱：「我係佢接班人？我擔當唔起，因為我哋踢法比較似，雖然我哋都係速度型球員，但係踢法都有唔同，佢比較勤力、體能比較好，而我就係衝撞型。啱啱麥基都同我講，佢喺A級賽入到12球，問我追唔追到佢。我相信係一個比較難嘅挑戰，始終佢係一個前輩，喺港甲、港超都貢獻好多，希望可以追得上佢嘅高度！」