官宣：安歷基相隔5月重掌西班牙帥印

西班牙足總今晚召開記招，正式宣布5個月前因愛女患病請辭的主帥安歷基，正式重掌球隊帥印。至於在這段期間成功帶領「狂牛兵團」出線的羅拔圖摩蘭奴，則會即時離職，並不會重返佢安歷基助手職務。

西班牙足總主席魯比利斯透露，係摩蘭奴喺同安歷基溝通之後，通知足總官員，話呢位前巴塞隆拿名帥決定重掌帥印。有報道指，摩蘭奴喺尋晚西班牙大炒羅馬尼亞之後，已經喊住同隊員道別。事實上，摩蘭奴之前都曾經承諾，只要當安歷基回歸，佢絕對樂意退位。魯比利斯話：「安歷基一直係呢個計劃嘅領導人，只有喺安歷基唔想歸隊時候，摩蘭奴先會繼續出任國家隊領隊。」

49歲嘅安歷基喺今年6月正式離職，可惜佢女兒喺大約3個月前病逝，依家佢終於收拾心情，重任西班牙國家隊領隊。雖然得到安歷基回歸，不過魯比利斯依然公開答謝看守主帥摩蘭奴嘅貢獻：「羅拔圖作為教練嘅表現真係冇得彈，我哋必須尊重呢點，亦要多謝佢一直以來嘅努力同貢獻。」

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