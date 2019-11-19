香港隊　贏波背後 「樂仔」：我應該要再好啲

香港隊周二（19日）晚對柬埔寨的「世盃外」賽事，終以取得首場勝仗作結。為港隊打足全場的陳俊樂乘上場亮眼表現後，今仗續有優秀演出，全場跑上跑落、助攻助守，終成球隊贏波關鍵。

陳俊樂是役與兩位經驗豐富的老將羅拔圖和黃洋搭檔中場，多次入楔助攻以及作出不少關鍵傳球。雖然助球隊獲勝，但他評論自己表現為較去仗遜色：「上場踢得大膽啲，但今場有啲攰，因為教練希望我哋打得直接啲，你見我哋直接擺三前鋒，啲波直接打上去畀佢哋，所以自己體力消耗大。不過最後贏到波都OK，只係可以再好啲。」

「樂仔」自上季港超後，便正式北上效力中超球隊廣州富力，暫時僅曾在中超賽事後備上陣過1次。他指，除正式比賽外其餘時間都在預備組上陣，但這些經驗都令他整體能力提升不少。

港隊下次國際賽為12月到南韓釜山出戰「東亞錦標賽」，「樂仔」坦言對手南韓、日本、中國實力強橫，所以會多觀察對方的比賽以作針對性部署。而他亦希望該三仗能繼續與兒時拍檔梁諾恆，一同為香港隊披甲：「細個喺英國（布魯克豪斯學院）都係一齊踢上嚟，好開心依家喺香港隊又一齊踢，希望之後可以一齊為港隊踢到好成績。」