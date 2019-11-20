大和解！C朗擺和頭酒認衰

踢完國際賽，嚟緊周末又要返番球會比賽。之前同所屬祖雲達斯主帥沙利鬧得唔多愉快嘅葡萄牙巨星基斯坦奴朗拿度，根據意大利《共和報》所講，突然頭腦醒番晒，決定為自己嘅唔專業態度負責，同教練及隊友道歉，擺番幾圍和頭酒，希望可以平息風波，嚟緊專心作賽。

話說C朗之前喺歐聯作客莫斯科火車頭場波，當打到1比1去到81分鐘，沙利突然將佢調走，佢被換離場一刻，嬲到唔理沙利。到之後嘅意甲對AC米蘭，C朗更加係踢到55分鐘就被換離場，呢位葡萄牙隊長直頭嬲到直接返入更衣室，擺明唔妥沙利。

之後沙利被傳媒問到C朗反應，沙利都好識做話C朗係因為有傷在身先被調走，離場有脾氣都係正常咁話。不過C朗之後踢國際賽就玩嘢堅稱，自己狀態唔係「比較好」，而係「特別好」咁話，擺明係同沙利玩嘢。好彩，依家踢完國際賽，C朗終於諗通肯認衰，否則嚟緊祖記無論喺意甲定歐聯爭標，都會大受影響囉！

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