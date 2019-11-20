【有片】烏龍勁射中柱　古天奴超尷尬

火併阿根廷後，巴西周二(19日)晚移師阿聯酋阿布扎比進行第2場熱身賽，對手係南韓，結果森巴兵團輕取3比0，賽果正常，不過射入第2球嘅菲臘比古天奴就幾乎「梅開二度」，因為比賽期間有個解圍波竟然射向自己龍門，幸好中柱反彈再畀佢解圍，避過尷尬。

開賽9分鐘，巴西憑「10號仔」盧卡斯柏基達門前魚躍式頭槌破網領先1比0，36分鐘菲臘比古天奴離門左路20碼主射罰球，皮球彎過人牆直飛近柱死角入網，世界波冇得夠，巴西三扒兩撥贏到2比0。

不過42分鐘古仔幾乎出醜，南韓鄭又榮主射23碼罰球遭艾利臣比加飛身擋出不遠，古天奴擔住對方身位在門前4碼解圍，點知皮球勁射向自己龍門，幸好中柱反彈回古仔腳下，古仔側身將皮球清出底線，解除危機。

古仔解圍後，巴西眾隊友都嚇一跳，紛紛上前同佢攬攬，古仔亦面露尷尬笑容，興幸自己冇射爆自己龍門。

戰至下半場60分鐘，巴西再由丹尼路雷斯破網，大勝3比0完場。

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