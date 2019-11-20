基拿比中三元　德國壓荷蘭奪首名

歐國外分別賽周三(20日)凌晨全部結束，C組最後一輪德國主場對小組第3嘅北愛爾蘭，憑兩位拜仁中場基拿比連中三元、哥列斯卡梅開二度，以6比1勝謝幕，最終以8戰得21分，以2分之微力壓荷蘭取得小組首名，在歐國盃決賽周獲得種子資格。

德國雖大勝，但卻係先失守一方，開賽7分鐘就畀北愛翼鋒米高史密夫離門25碼抽射破網，北愛領先1比0，不過德國好大就站穩陣腳，19分鐘基拿比禁區內轉身抽射扳平1比1，43分鐘哥列斯卡門前剷射中柱入網，德國反超前2比1完半場。

下半場基拿比大爆發，於47及60分鐘連下兩城，將比數擴大到4比1，個人大演帽子戲法，73分鐘哥列斯卡禁區頂勁射死角成5比1，戰至補時90+1分鐘，祖利安白蘭特殺入禁區瞓身剷射入網，德國贏6比1完場。

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