艾朗藍斯起孖　威爾斯搭尾班車

歐國外E組煞科戰，威爾斯主場生死戰憑艾朗藍斯上下半場各建一功，以2比0擊敗匈牙利，全取3分後超越對手，並以1分之微力壓斯洛伐克獲得小組第2，取得分組賽最後一個出線席位，賽後威爾斯大軍瘋狂慶祝，情緒極度高漲。

開賽15分鐘，艾朗藍斯門前接應加里夫巴利右路傳中球，頭槌近頂建功領先1比0，威爾斯第2個入波明顯有運，基化摩亞門前勁射，但射門嚴重偏離目標，艾朗藍斯卻於門前捕個靚位，然後輕鬆近射建功，個人梅開二度，威爾斯贏到2比0。

賽前排小組第3嘅威爾斯，亦以這場勝仗反超前賽前排第2嘅匈牙利，至於賽前排第4嘅斯洛伐克，雖同樣以2比0擊敗阿塞拜疆，但無法越過威爾斯，最終E組克羅地亞排榜首，威爾斯排第2，斯洛伐克升上第3，匈牙利跌落第4，阿塞拜疆排包尾。

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