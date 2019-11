體內有釘有金屬　李海恩：我隻腳就似地圖

「我認為最差的想法就是:『我想要一份沒有困難的工作』、『我想要一帆風順』。」兩年多的運動員生涯徹底改變了李海恩的生命,經歷過幾次重創後,這位香港單車代表笑說,自己正式成為「鐵人」,「你應該對自己說:我想要困難,因為這些都是令你進步的東西。」

9月份李海恩(Jessica)在全國錦標賽與上海隊車手相撞後,托起重甸甸的手緩緩離場,「玩完喇今次。」結果她的鎖骨斷裂,需要接受手術,「用了11粒釘和金屬板固定。」今次是繼波蘭賽後放瘀血、捷克賽後駁回手指筋腱後的第三個手術,「現在我的腳就像地圖一樣,而且名正言順是一個鐵人。」她咧嘴一笑,但很快又收起笑容。「唉,有時我都想奧運快點來。」

「受傷是作為運動員的付出。」7月香港場地單車錦標賽,李海恩說過這番話,不過今年經過連番重創後,再強大的心臟亦開始懷疑自己。「咁炒法,幾時先到奧運?就算我夠分去到奧運,我的身體都捱不住吧。」今年10個競輪賽,竟有一半都出現意外,李慧詩和Jessica單獨檢討過,結論是「太aggressive」、「信心用錯地方」,還有一些「老毛病」。「斷鎖骨那次真的很痛,搭飛機也痛到哭。」

她說,這段期間多得隊友和未婚夫的支持,才一步步堅持下去,「It is not easy, but I don't need easy. I only need possible.(是很困難的,但我不需要容易做到,我只想做得到)」身體「維修」好後,她又再重新出發,今次訪問是她傷後第一次踩單車,單車徑上,只見她一臉幸福。「呼!踩單車有風的時候真的很爽,我想訓練了!」

休息半個月後,李海恩重投訓練,雖然現時她的手指仍未能完全屈曲,身體也有各種痛,但傷後一個月,她已極速復出挑戰亞錦賽,爭先和競輪賽排第12位,總算「安全完成」。作為東奧計分賽的世界盃賽事月初展開,賽完白俄羅斯明斯克及英國格拉斯哥兩站後,李海恩下一站即將於主場出擊。

「場地單車世界盃香港站」將於11月29日至12月1日假香港單車館上演,上季賽事Jessica勇奪競輪賽銅牌,亦是她首面世界賽獎牌。最近幾站賽事後,她終於回復不少信心,期待在香港有更佳表現:「賽場見到自己的名字寫在『香港』旁邊,並不是每個人都做到,我知道是被選中的人。代表香港是一件好光榮的事,每一次都會做到最好。」

從做下Sit Up都攰嘅肥妹

到港隊代表...

「如果你問班中同學,哪一位最不可能做到運動員,答案肯定是我!」小時候的李海恩(Jessica)和不少女孩子一樣學畫畫、彈鋼琴,她從來沒有想過,自己長大後會一次又一次在單車場上代表香港出戰。

「我小時候是一個肥妹,體能測試『Sit Up』做5下就攤在地上,跑步更加跑到落堂都未跑完,永遠都是最後一個回課室……」她笑說,即使跑不快、跳不高、跳不遠,但仍然熱愛運動,「有空的時候會去公園踢球和跳繩。其實我是一個活潑的肥妹,只是我更喜歡吃。」英國留學是她的人生轉捩點,放學後她參與各種運動,慢慢發現自己原來也可以跑得挺快。「不去英國的話,現在就只是一個不起眼的肥妹吧。」

似雪橇狗貪吃夠傻夠勤力

「貪吃、很傻、很忠心,要懶可以好懶,但大部分時間都好勤力。」假如要找一種動物形容自己,李海恩會選它:「也許是Husky(雪橇狗)吧。因為我很怕熱,哈哈!」每次出國比賽,Jessica都會帶着「Snowball」--一隻穿上彩虹戰衣的雪橇狗公仔,雪白的臉上掛着一對圓黑大眼睛,有幾分似牠的主人。「有幾次不幸入院,Sarah(李慧詩)替我執拾行裝,我會提醒她:『記得帶Snowball啊!』現在不用提醒,她都會幫我帶。」

Jessica的家人、未婚夫和性格很像貓的愛犬阿Ben都身在英國,每年她只會回英國兩次,所以平日有時間就會和狗狗facetime。歲月比單車的輪子轉動得更快,阿Ben也快將3歲。雖然每次回英國,阿Ben沒有像預期一樣撲過來迎接自己,但見到沙發旁擺動的尾巴,Jessica也會笑着跑過去給他擁抱:「我回來了!」

撰文:余樂詩

