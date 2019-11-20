體內有釘有金屬　李海恩：我隻腳就似地圖

「我認為最差的想法就是：『我想要一份沒有困難的工作』、『我想要一帆風順』。」兩年多的運動員生涯徹底改變了李海恩的生命，經歷過幾次重創後，這位香港單車代表笑說，自己正式成為「鐵人」，「你應該對自己說：我想要困難，因為這些都是令你進步的東西。」

9月份李海恩（Jessica）在全國錦標賽與上海隊車手相撞後，托起重甸甸的手緩緩離場，「玩完喇今次。」結果她的鎖骨斷裂，需要接受手術，「用了11粒釘和金屬板固定。」今次是繼波蘭賽後放瘀血、捷克賽後駁回手指筋腱後的第三個手術，「現在我的腳就像地圖一樣，而且名正言順是一個鐵人。」她咧嘴一笑，但很快又收起笑容。「唉，有時我都想奧運快點來。」

「受傷是作為運動員的付出。」7月香港場地單車錦標賽，李海恩說過這番話，不過今年經過連番重創後，再強大的心臟亦開始懷疑自己。「咁炒法，幾時先到奧運？就算我夠分去到奧運，我的身體都捱不住吧。」今年10個競輪賽，竟有一半都出現意外，李慧詩和Jessica單獨檢討過，結論是「太aggressive」、「信心用錯地方」，還有一些「老毛病」。「斷鎖骨那次真的很痛，搭飛機也痛到哭。」

她說，這段期間多得隊友和未婚夫的支持，才一步步堅持下去，「It is not easy, but I don't need easy. I only need possible.（是很困難的，但我不需要容易做到，我只想做得到）」身體「維修」好後，她又再重新出發，今次訪問是她傷後第一次踩單車，單車徑上，只見她一臉幸福。「呼！踩單車有風的時候真的很爽，我想訓練了！」

休息半個月後，李海恩重投訓練，雖然現時她的手指仍未能完全屈曲，身體也有各種痛，但傷後一個月，她已極速復出挑戰亞錦賽，爭先和競輪賽排第12位，總算「安全完成」。作為東奧計分賽的世界盃賽事月初展開，賽完白俄羅斯明斯克及英國格拉斯哥兩站後，李海恩下一站即將於主場出擊。

「場地單車世界盃香港站」將於11月29日至12月1日假香港單車館上演，上季賽事Jessica勇奪競輪賽銅牌，亦是她首面世界賽獎牌。最近幾站賽事後，她終於回復不少信心，期待在香港有更佳表現：「賽場見到自己的名字寫在『香港』旁邊，並不是每個人都做到，我知道是被選中的人。代表香港是一件好光榮的事，每一次都會做到最好。」

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從做下Sit Up都攰嘅肥妹

到港隊代表...

「如果你問班中同學，哪一位最不可能做到運動員，答案肯定是我！」小時候的李海恩（Jessica）和不少女孩子一樣學畫畫、彈鋼琴，她從來沒有想過，自己長大後會一次又一次在單車場上代表香港出戰。

「我小時候是一個肥妹，體能測試『Sit Up』做5下就攤在地上，跑步更加跑到落堂都未跑完，永遠都是最後一個回課室……」她笑說，即使跑不快、跳不高、跳不遠，但仍然熱愛運動，「有空的時候會去公園踢球和跳繩。其實我是一個活潑的肥妹，只是我更喜歡吃。」英國留學是她的人生轉捩點，放學後她參與各種運動，慢慢發現自己原來也可以跑得挺快。「不去英國的話，現在就只是一個不起眼的肥妹吧。」

似雪橇狗貪吃夠傻夠勤力

「貪吃、很傻、很忠心，要懶可以好懶，但大部分時間都好勤力。」假如要找一種動物形容自己，李海恩會選它：「也許是Husky（雪橇狗）吧。因為我很怕熱，哈哈！」每次出國比賽，Jessica都會帶着「Snowball」－－一隻穿上彩虹戰衣的雪橇狗公仔，雪白的臉上掛着一對圓黑大眼睛，有幾分似牠的主人。「有幾次不幸入院，Sarah（李慧詩）替我執拾行裝，我會提醒她：『記得帶Snowball啊！』現在不用提醒，她都會幫我帶。」

Jessica的家人、未婚夫和性格很像貓的愛犬阿Ben都身在英國，每年她只會回英國兩次，所以平日有時間就會和狗狗facetime。歲月比單車的輪子轉動得更快，阿Ben也快將3歲。雖然每次回英國，阿Ben沒有像預期一樣撲過來迎接自己，但見到沙發旁擺動的尾巴，Jessica也會笑着跑過去給他擁抱：「我回來了！」

撰文：余樂詩

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