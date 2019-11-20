蝴蝶效應！普帥被炒 蘇B最驚

普捷天奴被熱刺解僱之後，隨時引發豪門帥位「大風吹」，唔少大球會都有意邀請呢位47歲阿根廷籍少帥領軍，當中以曼聯最想簽到佢，紅魔鬼球迷知道普帥被炒後，更紛紛於網上呼籲，希望會方聘請佢，取代蘇斯克查。

曼聯季初成績低迷，當時已盛傳會方計劃聘請普捷天奴執教，甚至不惜用3,200萬鎊「贖身費」，向熱刺買斷佢，依家普帥被炒，曼聯連呢筆「贖身費」都可以慳番。

紅魔鬼球迷更紛紛喺網上發文，支持普捷天奴執教曼聯，當中唔少人認為，普帥上季冇簽入新球員，都可以率領熱刺打入歐聯決賽，的確有料，特別係曼聯近年經常天價收購球星，成績都係冇起色，更加需要普捷天奴呢種可以用蔗渣價錢教出燒鵝味道嘅主帥，並認為如果普帥擁有好似前主帥摩連奴嘅資金支援，一定可以帶領曼聯重返爭標行列。

原本搵普捷天奴取代蘇斯克查，係好順理成章嘅事，但曼聯近期成績反彈，近6場贏咗5場，可能令會方對換帥有所猶豫。

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