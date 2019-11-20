留名！下一位被炒領隊係艾美利

國際賽期一過，熱刺就宣布炒領隊，另一支倫敦球隊阿仙奴亦隨時效法，將主帥艾美利落鑊。呢位西班牙籍領隊已經成為「下一位被炒領隊」頂頭大熱，只有2.25倍，仲熱過排英超尾二嘅修咸頓領隊夏辛侯迪。

雖然話阿仙奴現時排英超第6位，但已經落後第4位曼城8分，而且只係領先第14位熱刺3分，兩支倫敦球隊其實係難兄難弟。

論近況阿仙奴比熱刺更差，近5場比賽未贏過，普捷天奴被炒之後，可能加速艾美利下台。

艾美利慶幸阿仙奴嚟緊賽程比較易踢，未來4場英超對手只係修咸頓、諾域治、白禮頓、韋斯咸，成為球隊反彈好機會。

不過，凡事都有兩面，如果阿仙奴對住呢批中下游球隊，都無法取得全勝，咁艾美利就更加抵炒，冇反駁籍口啦。

阿仙奴未來5場英超

23/11 主場Vs修咸頓

01/12 作客Vs諾域治

06/12 主場Vs白禮頓

10/12 作客Vs韋斯咸

16/12 主場Vs曼城

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