【總結】湖人贏波代價　古斯馬被插眼流血

湖人主場對雷霆贏得有血有汗，古斯馬防守時被對手打中面部，右眼流血，被迫提早離場；而勒邦占士再貢獻三雙，加上安東尼戴維斯射入全隊最高的34分，助湖人以112比107迎來五連勝。

比賽在第二節餘下9分鐘，古斯馬阻截雷霆的巴斯利進攻，但他運球時為擺脫防守擊到古斯馬的面部，隨後發現右眼不停流血，原來是巴斯利的指尖插到古斯馬右眼，導致流血，在這種情況下古斯馬無法比賽，直接返回更衣室。

今仗比賽湖人都取得主動權，33比28領先首節，而半場已拋離對手10分，戴維斯全場得到34分7個籃板4次助攻，而勒邦占士則再交出「三雙」25分11個籃板10次助攻。雖然雷霆在尾段非常頑強，完場前1分20秒追近落後兩分，但可惜最後都是逃不過輸波的命運，湖人延續氣勢以12勝2負保持西岸一哥之位。

至於「甜瓜」安東尼則在拓荒者迎來一年多以來的首秀，穿上00號球衣對戰塘鵝，闊別了球場376天，雖然是作客亮相都獲得球迷的歡呼聲，但可惜未能助球隊取勝，出戰24分鐘個人攻入10分及4個籃板；最終塘鵝主場以115比104。

今日戰果(前者主場)

灰熊 95:114 勇士

塘鵝 115:104 拓荒者

帝王 120:116 太陽

湖人 112:107 雷霆

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