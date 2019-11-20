【孫楊事件】真定假呀？尿檢官係建築工人　

有關孫楊的聽證會一連兩天已在上周末結束，孫楊就今次事件再次發文，他強調尿檢官不清楚檢查情序，血檢官屬非法抽血，犯下嚴重錯誤；與此同時案中的其中一名測試人員前幾日透露他不是接受過培訓的藥檢助手，而是一名建築工人。

孫楊周二在社交網發聲，並上載了一條片長24分鐘的視頻，主要講述瑞士聽證會的內容，而晚上他在個人微搏再次發文質疑檢測人員的專業，「尿檢官根本不知道IDTM是什麽公司，也不知道如何進行興奮劑檢查，血檢官異地抽血每年十幾次，還主動把血瓶交出來，擰完又擰，還說可以嘗識從底部打開，主檢官則讓我們自己想辦法分離....如果WADA認為他們的錯誤不嚴重，那嚴重的錯誤是怎樣？」

IDTM（國際興奮劑檢查管理公司）是國際泳聯授權的興奮劑檢查樣本採集機構，據媒體報道，孫楊接受藥檢時，檢測團隊中的檢測助手沒有認可資格，只是一名建築工人；據悉，這位「建築工人」要求匿名，在聽證會開始前幾天，曾以中文書信的方式向CAS及WADA提供證供:「我是一名建築工人，每天忙着工作，從來沒有人教我怎樣進行興奮劑檢查，也沒有接受過相關訓練....我同意按照他們的要求，在公開聽證會之前的視頻會議上發言，但我準備好了，卻沒有人聯絡我。」消息指，這位助理是檢測官的中學同學兼同鄉。

這位「建築工人」將成為孫楊案的關鍵，具體結果預計明年初公布。

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