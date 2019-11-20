【特稿】1年後返英超　摩連奴仲有貨賣？

摩連奴之前講過，認為會於聖誕前會得到新工作，而且會係一間形勢水深火熱嘅球隊，終於畀佢講中了。抖咗將近1年，摩連奴終重返球壇，仲要係回歸英超，當然受到全球球迷關注。摩連奴一向要用巨資去建造球隊，但利維出名係守財奴，究竟呢次寸王係咪揀錯球隊呢？而佢有冇辦法令熱刺止跌回升、終於取得冠軍？

摩連奴一向極度自我，對自己能力深信不疑，但經過1年沉澱，摩連奴或許會有唔少改變，起碼今次執教熱刺，盛傳佢不惜大幅減薪，而且亦重組教練團隊，希望於執教上引入更多新元素，相信寸王於帶隊上，會迎來正面轉變。

寸王當然知道，利維並唔係皮里茲、阿布拉莫域或格拉沙家族，未來所得到嘅資源肯定比以前少，但熱刺本身人腳非常不俗，有英格蘭隊長哈利卡尼、孫興民、迪利阿里、艾達韋列特、洛里斯等精銳骨幹，另外摩連奴亦會施展渾身解數，去說服基斯甸艾歷臣留隊，如果成功的話，熱刺要打番上季水準並不困難，另外亦預計艾歷迪亞會重新得到落場機會，因摩連奴執教曼聯時候，已對呢名英格蘭國腳非常欣賞。摩連奴如果可以好好用呢班兵，加上今夏加盟嘅尼當比利，以及借將 盧施素，寸王依然有好大發展空間。

另外，熱刺剛起好新球場亦係吸引寸王嘅因素之一，此外佢亦希望於倫敦居住，故熱刺現階段係摩連奴嘅「夢幻工作」。依家呢班熱刺主力，全部夾慣夾熟，而且心智上已經成熟，相信摩連奴嘅接替工作唔會有太大困難；另外以摩連奴功力，於短時間內力足令熱刺大打爭氣波，肯定會出現一段蜜月期；至於長遠嚟講，只要寸王好好利用熱刺手頭上一班戰力不俗嘅精兵，相信熱刺有力贏取國內盃賽，打破多年錦標荒。

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