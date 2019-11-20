12月地獄賽程　摩連奴倒戈戰績掂唔掂？

摩連奴終回歸球壇，正式成為熱刺新主帥，到12月就有地獄賽程等緊佢！12月頭熱刺先會作客曼聯，之後歐聯會作客拜仁慕尼黑，跟手於聖誕前就鬥車路士，2次倒戈舊會，寸王呢次堅要考牌。摩連奴16年成曼聯領隊，3季英超作客車路士原來從未贏過，頭2季分別輸0:4同0:1，今次重返奧脫福，要不敗都唔易！

摩連奴16年10月，帶領曼聯重返史丹福橋，首次於英超倒戈舊會，最終半場已失2球，埋單大敗0:4，翌季佢再次帶領紅魔鬼作客，一樣輸0:1。到第3季再度挑戰，今次終於唔使輸打和2:2，但始終係贏唔到。

另外一點要注意，係熱刺現時「作客病」勁嚴重，對上1次英超作客贏波已經係今年1月贏弱旅富咸，之後12場作客聯賽只得3和9負劣績，本季就曾狂吞白禮頓3蛋，上場作客愛華頓上半場亦零射門中龍，摩連奴上任之後，第一個大挑戰就要醫好熱刺「作客病」，搞唔掂熱刺咪使旨意重上高峰。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。