修例風波：又多一個國際賽受影響

鑑於近日社會局勢升溫，原定於下周四（28日）在粉嶺香港哥爾夫球會展開的「香港高爾夫球公開賽」將會延期上演，初定延至明年初。

比賽原定於11月28日至12月1日進行，賽會考慮到球員、工作人員及觀眾等安全，決定將今屆賽事延期。歐洲巡迴賽總裁Keith Pelley表示：「鑑於香港目前的局勢似乎沒有減弱的跡象；我們未能準確地掌握事情發展，故此不能進行任何風險管理及安全計劃的評估及步署。」

他補充：「為顧及我們的球員、工作人員、觀眾、合作夥伴及所有參與賽事人士的安全，遺憾地我們最終作出這個艱難的決定，期待2020年再次於香港舉行賽事。」

亞洲巡迴賽行政總裁Cho Minn Thant表示：「香港目前的局勢難以預測，為顧及所有人的安全，賽事實在難以如期舉行。然而我們仍保持樂觀，一旦香港局勢穩定下來，我們便能於不久的將來，認可舉辦第61屆的『香港高爾夫球公開賽』。」賽會將會退還所有預購門票的款項。

修例風波引起的社會問題持續接近半年，多項體育國際大賽包括WTA女子網球賽、三項鐡人國際賽、單車節、維港渡海泳等都要相繼延期或取消，而原定12月初舉行的2019香港滑浪風帆公開錦標賽亦宣布取消。

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