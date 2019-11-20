點樣先唔會被淘汰？等羅志焜過兩招畀你

經過19年的球員生涯，羅志焜選擇在協助東方奪得聯賽冠軍後光榮引退，之後再獲球隊邀請加入教練團至今，但其實「𡃁焜」對教練工作並不陌生，只是指導對象有所分別。不過，無論球員抑或教練身份，「𡃁焜」認為保持求學和求進的心態，才是在現今足球世界不被淘汰的關鍵。

■圖/文：何彥霆

由指導青少年的教練轉型為職業球隊助教，「𡃁焜」表示，雖然早為自己的將來未雨綢繆，不過足球世界發展不斷變化，所以要保持求學的態度不斷增值自己︰「可以話好早已經為自己鋪路，我由14、15歲開始踢波，冇做過其他工作，將來可以做嘅嘢唔多，所以好早就開始教小朋友。」

「𡃁焜」續說：「之前教嘅係青年軍或者去學校教學生，但之後教一隊，仲要係爭標分子，初頭確係有啲唔慣，畢竟要好清晰同肯定咁話畀球員知點做，令球員明白係乜嘢一回事。今年去到第4年，累積咗一啲經驗，不過都要不斷學習同進修，足球好多嘢都會變，例如球例同戰術，難得可以將興趣成為自己嘅職業，所以要更加珍惜同做得更好。」

談到本地經常被討論的「紅褲子」及「理念派」教練的分別，身為前者的「𡃁焜」認為兩者各有長處︰「雖然『紅褲子』出身嘅教練，有時候用示範嚟教波，對球員嚟講會有說服力啲，但係識踢波嘅又未必識得教，表達方面會爭啲，冇踢過職業嘅教練就可能喺理念同講嘢方面叻啲，所以最好係兩種教練都有，相輔相成。我踢過波，有時會明白點樣踢，但自己講完可能有人會唔明，就要做吓示範，或者畀啲耐性同多啲溝通，所以身教都好重要。」

球員年代給人「好好先生」印象的羅志焜，笑言要學懂在適當的時候才可「發嬲」︰「其實我都會有惡嘅時候，不過睇情況，鬧小朋友或者球員都要鬧得合理。我多數講鼓勵說話，同佢哋多啲溝通，就算鬧都唔係嗰一刻即刻鬧。我自己做過球員，都知如果第一下交失波就鬧，跟住會冇信心，搞到綁手綁腳，做唔到其他嘢，所以我嘅教波方式都係傾向鼓勵性，頂多教青年軍可能嚴厲啲，確保佢哋做嘅嘢合乎我哋要求，配合球隊踢法。」

相信「紅褲子」教練的優勢之一，就是能夠以親自示範幫球員「補習」，「𡃁焜」亦絕不介意加操，甚至樂見隊員這樣做︰「依家年輕小將之所以要加操，係因為佢哋知道踢得多先會進步。可能呢一刻冇乜機會，但我會同佢哋講，你要預備好啲，萬一你踢個位置有人停賽或受傷要用到你，但你因為覺得冇機會而鬆懈，冇喺體能、意識同技術上做足準備工夫，就算機會嚟到，你都把握唔到。」

【羅志焜檔案】

年齡：38歲

現執教球隊︰東方龍獅（助教）

曾效力球隊︰好易通、西貢朋友、晨曦、四海流浪、傑志、皇室南區、東方