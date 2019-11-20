曼聯死心啦！普捷天奴要返愛斯賓奴

普捷天奴離開熱刺之後，盛傳佢下一支執教球隊，離唔開曼聯、皇馬、拜仁慕尼黑、巴黎聖日耳門等豪門。不過，普帥心中最愛原來係佢首度執教嘅球隊愛斯賓奴。

普捷天奴早前講過話：「係咪再教愛斯賓奴，係嘅，大家拭目以待啦，將來嘅嘢冇人可以保證，我哋都係拉丁人，我喜歡呢個城市(巴塞隆拿)，亦喜歡西甲，我愛呢間球會(愛斯賓奴)。」

事實上，普捷天奴同愛斯賓奴關係密切，佢球員時代於1994年登陸歐洲球壇，就係加盟愛斯賓奴，效力長達7年。呢位前阿根廷國腳2001年轉投巴黎聖日耳，2004年回巢愛斯賓奴，並踢到掛靴。普捷天奴2009年首次教波，亦係執教愛斯賓奴，普帥「愛回家」好正常。

愛斯賓奴現時排西甲尾二，亦好需要普捷天奴打救，如果普帥真係回巢，咁中國國腳武磊就可以向呢位名帥學嘢，話唔定可以好似孫興民咁，獲得普帥指點後大爆發。

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