摩連奴公開力讚　熱刺1月必搶人！

摩連奴高調空降執教熱刺，成為全球球壇焦點，呢名功勳教頭會點執隊波，當然惹來關注。據英媒《鏡報》報道，摩連奴對同鄉波基斯費南迪斯勁有興趣，早前佢做講波佬嘅時候，已經對呢名葡萄牙新一代天王大讚特讚，而且早於上個夏天已傳過熱刺想買，1月時候出手絕不令人意外。

波基斯費南迪斯現時已成葡萄牙國家隊正選，早前歐國聯佢同貝拿度施華表現極之搶鏡，完全控制中場，剛過去夏天已傳出曼聯同熱刺都𥄫實佢。波基斯費南迪斯最犀利之處係佢嘅入波能力，上季為士砵亭於各項賽事上陣52次，竟然入咗31球；另外本季14次落場亦已入咗8球，難怪據報身價高達7000萬鎊。

摩連奴就公開讚過呢名25歲中場：「波基斯費南迪斯上季表現，真係令人嚇一跳。佢嘅數字堅得人驚，明顯係個好球員，一名中場竟然可以入到咁多入球。要做到呢一點好難，你一定要勁有埋門觸角同能力。佢埋門一腳、頭槌，以至單刀對住門將嘅技術都一流，而且又擅於入楔禁區，簡言之佢擁有一切頂級進攻球員嘅質素。」

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