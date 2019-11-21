摩連奴熱刺人工曝光　普捷天奴肯定唔順氣

熱刺炒咗普捷天奴，搵嚟名帥摩連奴接手，根據英國《每日郵報》最新報道，原來「寸王」年薪係1,500萬鎊，呢個數字同佢喺曼聯時候差不多。不過，如果睇番上季帶領熱刺打入歐聯決賽嘅普捷天奴人工，原來只係得摩連奴一半，即係年薪大約750萬鎊，唔知最後「寸王」成績係咪真係可以好過普帥好多呢？

摩連奴1500萬鎊年薪，即係有31.25萬鎊周薪，喺英超絕對係頂級薪酬，僅少過曼城領隊哥迪奧拿。哥帥年薪高達2000萬鎊，當中仲未計花紅。另外利物浦名帥高普，原來年薪仲少過普帥，僅得700萬鎊，但現時利物浦已同高普傾緊加人工。

熱刺今次不惜工本重金請摩連奴任教，當然係目標遠大，要贏取更多冠軍，畢竟佢哋對上一次拎冠軍已經係2008年，當年佢哋贏得咗聯賽盃冠軍；而一旦真係畀摩帥搞得掂，佢亦都會成為史上首過帶領3支英超球隊都贏得過冠軍嘅教頭。

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