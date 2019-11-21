數據唔呃你！C朗入球含金量唔及美斯

剛過去嘅國際賽期，葡萄牙球星C朗拿度喺兩場波入咗4球，國際賽生效累積入球已經去到99個，只差一個就會成為繼伊朗名將戴伊之後，球壇歷來第2位國際賽入球突破3位數球員。雖然表現相當犀利，不過喺西班牙加泰羅尼亞地區嘅《世界體育報》就為求幫當地偶像兼C朗死敵美斯出番口氣，做咗個統計，證實C朗嘅入球含金量唔及美斯，對住世界排名51位或以後球隊先識入波，對住前列勁旅就入波少，唔夠美斯醒喎！

C朗上星期對住立陶宛上演帽子戲法，之後對盧森堡又入一球，成為葡萄牙晉身歐國盃決賽周英雄。翻查番C朗過去99個國際賽入波，原來只得28球(29%)係喺世界排名前50球隊身上取得，相反，總入球數字少過C朗29球嘅美斯(70球)，就有57球係喺世界前50位球隊取得，比率高達82%，直指C朗淨係識食魚腩，打強隊就輸晒畀美斯咁話。

當然，之後報道都有再詳細分析C朗嘅入波特性，包括佢近43場國際賽入咗44球，反而頭55球就要上陣122場先取得，主要原因係C朗自從葡萄牙贏得2016歐國盃冠軍之後，成班波同C朗都「升晒呢」，愈踢愈好。

另外，C朗超強體能都令佢喺下半場有更卓越演出，例如佢喺上半場攻入咗40球，而下半場入波就有59球。仲有，喺下半場所入嘅59球當中，又有成30球係喺比賽最後15分鐘取得，認真犀利。

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