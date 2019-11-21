摩帥駕到　熱刺球迷陷分裂

熱刺在普捷天奴帶領下，最叻係上季打入歐聯決賽得亞軍，但始終捧唔到盃，依家換咗「寸王」摩連奴執教，即時令熱刺球迷分裂成兩派，一班支持佢因為佢有能力捧盃，另一班就鬧佢因為佢太自大。

熱刺官宣摩連奴上任後，網上唔少熱刺球迷一遍歡呼，紛紛留言表態支持：「佢一直係贏家，佢係特別嘅一個。」「我哋應該開心啊，佢依家係新領隊，我哋要支持佢。」「普捷天奴0冠、摩連奴25冠，冇人話畀我聽呢個唔係英明決定。」「冠軍要嚟喇。」

另一班熱刺球迷係喪鬧，因為摩連奴嘅行事作風有前科：「我想喊，球員臨瞓前教練仲係普捷天奴，瞓醒後就變咗摩連奴。」「簡直係對普捷天奴嘅侮辱，佢應該得到更好嘅。」「主席嘅錯誤決定。」「托定咸區只有4平方英里，我哋好難容下摩連奴嘅自大，比我哋嘅新場館更大。」

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