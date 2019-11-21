【有片】球會專訪　摩連奴：熱刺陣容一流

摩連奴成為熱刺領隊後，周四(21日)凌晨立即履新，與球會職員開會、球員見面及主持操練，期間接受熱刺官方專訪，摩帥表示會帶畀球會激情及歡樂，又盛讚球隊擁有一流陣容，潛力無限。

摩連奴表示：「我真係好開心，期待接受挑戰。我可以作出什麼承諾？激情，真正的激情，也將激情帶畀熱刺，我一直咁做，亦一直在嘗試為所有喜愛熱刺嘅人帶來歡樂。」

對於熱刺現有陣容，摩連奴就話好鍾意：「當一名主帥來到球會，對陣容感到開心時係一種榮耀，這種事情不會經常發生。」佢大讚現有陣容無可挑剔：「熱刺球員好有潛力，實力很強，憑着這批出色球員令球隊成為歐洲最大球會之一，能成為熱刺主帥實在太好，呢啲說話我過去3、4、5年一直有講，即使作為對手。」

摩帥稱會重用更多年輕球員，佢話：「每一位主帥都想起用年輕球員，幫助佢哋進步，看看熱刺的歷史，青訓系統一直為一線球隊帶來新血，我很期待呢種情況。」

提到以往與熱刺對陣，就感受到熱刺嘅強大：「在白鹿徑作客熱刺總是很艱難，這裏非常漂亮，在這裏比賽都是帶着激情及尊重，熱刺有頂級嘅球員，出色嘅風格，以住作為對手，我都懷着崇高嘅敬意，現時，我成為熱刺嘅一員。」

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