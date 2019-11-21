林軒宏朱湘婷　舞出至啱Key火花

「冠軍57號！」這句話在伊利沙白體育館回盪，林軒宏（Henry）和朱湘婷（Venus）四目交投，確認司儀所講的是他們，Henry拖着Venus邁步踏前，接受觀眾的掌聲。「最近我常會在舞蹈剛開始時跳錯，雖然搭檔了一段日子，但也會不好意思，怕連累到Venus。」「拍檔會出錯，但自己出錯的機會更大，可能是大意，也可能是發台瘟，一定要體諒對方。」這對14歲的體育舞蹈運動員，憑着這份不抱怨的態度，合力贏得亞洲青年體育舞蹈專項錦標賽14歲拉丁舞五項排名賽冠軍。■伍靖華報道

第一次學舞，第一場拉丁舞比賽，第一個舞伴，就是彼此，「小學時參加拉丁舞興趣班，導師要求兩人一組，碰巧只剩我沒有舞伴，於是便逼Henry當我的拍檔。」Venus回想一起學習的場面，不禁大笑起來。Henry由當初不甚熱愛舞蹈，一跳便已7年，他表示最喜歡拉丁舞的情感表達和肢體動作。

香港學生應付學業已不容易，兼顧運動更需要額外的韌力。每周兩日練習，他們都會全神貫注，務求掌握老師的囑咐，「有時候練習太久也會覺得累，好想快點回家！」雖然已習舞多年，但Henry說到練習的辛酸，還是會說出心底話。Venus則認為跳舞成為生活中最好的調劑品，「我很享受練習的時光，因為跳舞讓我完全放鬆自己，忘記學業的壓力和煩惱。」

毋懼7年之癢「少了一個就不完整」

由7歲起開始拍檔，一起練習倫巴舞、森巴舞等拉丁舞蹈，征戰大大小小的舞池，到了今天可會有「7年之癢」？「剛開始時會較多爭執，因為未明白要和舞伴配合及協調，只顧做好自己，後來才知道要跳好自己之餘，也要與拍檔夾好。」慢慢Henry明白到要跳好一支舞，是要靠二人的同心協力。拉丁舞比起標準舞，動作更多元化，拍檔間的默契和合作更講究，「遇到好拍檔真的不易，若少了任何一個都已不再完整，所以他是我堅持的最大原因。」能遇上與自己心靈契合的人並不是偶然，這使Venus更珍惜跳舞的時光。

漸露頭角全賴天賦+努力

今年8月，林軒宏與朱湘婷參加第二屆全國青少年運動會，雖然只獲第10名，可是越級挑戰乙組拉丁舞五項有穩定表現，讓領隊兼香港體育舞蹈總會主席葉賜偉對兩人的天賦及潛質讚口不絕。縱有天賦也要後天努力，7年來風雨不改地練習，Venus表示除舞藝上的進步，兩人的默契也不斷提升，使他們在香港體育舞蹈漸露頭角。今日兩人將前赴長沙參加全國體育舞蹈錦標賽，希望能拉近和內地選手的距離，甚至奪牌而回。

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