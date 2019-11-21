為奧運地獄減磅　梁寶心專撻男人

亞洲柔道公開賽香港站將於11月30日至12月1日，一連兩日在石硤尾公園體育館上演。香港柔道代表隊正密鑼緊鼓備戰，大師姐梁寶心和徐淑琪，除了帶領一眾師弟妹迎戰世界各地的好手外，亦會利用主場優勢，全力衝擊獎牌，爭取積分通往明年東京奧運。

官涌體育館7樓，100多平方米的舞蹈室，鋪上軟墊，便是港隊的訓練基地。採訪那天，開着冷氣仍然感到陣陣悶熱，細問之下，原來冷氣已是平日沒有的「厚待」。減磅，是柔道運動員的日常。關掉冷氣，道袍裏面再添兩件衣服，瘋狂訓練，控制飲食，就是為了過磅的一刻。在那之前，57公斤級別女將梁寶心平均會用3至4星期，減去9公斤，對於老說「減肥是終身事業」的記者來說，完全是天文數字。

水都唔飲精神虐待

「真心，柔道生涯最辛苦，莫過於減磅。一說減磅就想嘔。」梁寶心笑說。足足9公斤，撇開女生不說，哪怕世界頂尖選手，也很少進行這種地獄式減磅。「前1星期每日只吃1條蛋白棒、1杯蛋白奶昔，最後連水也不喝。」光是聽聽，已經覺得折磨。但不用嚇怕，減磅也分體質，不是所有人都像梁寶心一樣辛苦，「我就是辛苦的案例，因為比較『大隻』，肌肉重，身體吸收又快。通常打完比賽第2日已經回升4公斤，再過一日回復原來重量。」整個過程周而復始，難怪被形容為「精神虐待」。

減少輸入的同時，又要維持每日2至3次練習的輸出。港隊57公斤級別的女將不多，實力比較參差，經常看見梁寶心跟男隊員、甚至教練進行對打。外行人以為成效更大，其實不然。「男、女子打法不同，我更希望跟水平相近的女生練習。中、日、韓等柔道強國，同一級別的運動員起碼10個，每日練習就是不停輪流對打，無論狀態、比賽應變各方面都較好。」可惜現時港隊僅得梁寶心、徐淑琪和楊諾琳3位全職運動員，唯有盡量協調。

徐淑琪叮囑勿輕敵

上屆亞洲柔道公開賽，梁寶心為港隊贏得唯一的金牌，徐淑琪則在2017年摘銅。兩人當然希望再登頒獎台，同時爭奪寶貴的東京奧運積分。「明年是奧運年，很多強國，遠至歐洲都會前來搶分，千萬不能輕敵。」徐淑琪說。輕敵，是7月哈薩克站賽事給予的教訓：「我曾在集訓對過那個韓國選手，覺得9成機會會贏，輕敵了，結果無緣季軍。」相隔數月主場再出擊，她以經驗勉勵師弟妹盡力而為，要有心理準備迎戰更高層次對手，「希望大家明白，本地和國際賽是兩個世界，必須加強技術訓練。」

黃寶基為港將減壓：無顧慮一戰！

根據規定，奧運積分排名前18名選手可以獲得東京奧運資格，目前梁寶心在57公斤級別排名68位，徐淑琪則在52公斤級別排名89位。雖與指標有一段距離，但兩人有望透過洲際配額入圍，亞洲配額為男、女選手各10人。中國香港柔道總會主席黃寶基期望隊員別給自己太大壓力：「集中精神比賽就好，太過關注排名會有反效果。」

亞洲柔道公開賽作為奧運積分賽，重要性不言而喻，運動員只要贏得獎牌，便有積分進帳，黃寶基對港隊充滿信心：「目標是在1、2個級別衝擊金牌，3至4個級別爭取前3。」他同時寄語男隊投放更多時間練習，一起邁向更高舞台：「或者男生要兼顧實在較多，但想創一番成就，就要學會取捨。」不過男隊勝在年輕，黃寶基特別稱讚60、66、73公斤級別隊員潛力無限，將來有望登上亞運或奧運舞台。

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