【最瘋狂結局】普捷天奴會去教阿仙奴？

英超近日爆出換帥風暴，熱刺怒炒「球會史上最成功主帥」普捷天奴後，即刻宣布請摩連奴出山執教，如果咁都唔夠刺激，盛傳普捷天奴可能轉教熱刺死敵阿仙奴，肯定會係最瘋狂嘅結局！

普捷天奴被熱刺炒魷，但仍然係球壇搶手貨，曼聯、拜仁慕尼黑同皇家馬德里等豪門都虎視眈眈，而換帥聲音愈嚟愈大嘅阿仙奴，竟然都係爭逐者之一！博彩公司Ladbrokes開出賠率顯示，阿仙奴係普捷天奴「下間球會」第5熱門(11倍)，排喺曼聯、拜仁慕尼黑、皇家馬德里同巴黎聖日耳門之後。

前熱刺領隊夏利列納表示：「倫敦唔止熱刺一隊陷入危機，如果普捷天奴覺得份工合適，(教阿仙奴)有咩問題？只要佢帶隊個個星期贏波，球迷唔會理你喺邊度嚟，蘇甘保咪又係熱刺去阿仙奴，格拉咸都教過阿仙奴同熱刺，英國最偉大門將柏真寧斯一樣踢勻晒呢兩隊。」

阿仙奴領隊艾美利被傳得番1個月時間救自己份工，之前傳出兩個候選新帥安歷基同摩連奴亦先後落班，唔通普捷天奴真係有機？

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