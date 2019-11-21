水谷隼被「仙人跳」 未成年少女同黨落網

東京奧運獎牌希望、日本乒乓名將水谷隼被恐嚇勒索一案，周三出現新進展，警視廳池袋警署正式拘捕20歲駒澤大學三年級鈴木瞬，以及同齡的澤野祐輝等3人。

池袋警署稱，兩名疑犯與7月25日落網的一名化名Emi的19歲少女合謀，威脅向周刊公開水谷隼非禮該名未成年少女（日本20歲才是法定成年），勒索「數百萬日圓」，鈴木瞬否認恐嚇勒索指控，辯稱只是「要求支付和解費，並非恐嚇」，與女疑犯拍拖的澤野祐輝，則謂「出於憤怒」才有此計畫。

案件起因源自今年5月，水谷隼在東京一間會員制高級夜總會內，搭上外貌酷似日本女星橋本環奈的陪酒少女Emi，已婚兼有1個女嘅水谷隼更加大膽向Emi示愛，某日兩人約會唱K，已有醉意的水谷隼以腰痛為理由叫Emi上酒店房休息，結果水谷隼入到房後露出狼相，邊吻邊將Emi壓倒床上，直到Emi不斷反抗拒絕，水谷隼才停手道歉。 及後Emi男友發現兩人手機短訊，火爆質問水谷隼，這名日本國手最終選擇報警。

水谷隼的律師強調：「水谷和那個女孩只是見面，沒有特殊關係。」

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