【總結】施蒙斯歷史性3分 最冇意義的經典
2019年11月21日 14:05
東網電視更多新聞短片
賓施蒙斯歷史性3分波：https://bit.ly/337H7jl
周四(21號)NBA常規賽出現「歷史性」時刻！76人主場以109比104擊敗紐約人一仗，主隊超級控衞施蒙斯在開賽不足4分鐘，在右邊底線射入3分球，這一球既不是「絕殺」，更不是奪冠或取得季後賽資格的關鍵入球，但已足夠讓全場球迷進入瘋狂狀態，因為經歷過172場NBA賽事及18次起手落空後，施蒙斯終於射入NBA生涯第1個3分波！
在全民射3分的NBA潮流中，連7呎中鋒都練得一身3分絕技，作為控衛的施蒙斯居然未曾命中過3分球(今場之前)，之前17次常規賽起手及1次季後賽起手均告失敗！這位澳洲球星在得分、籃板及助攻均屬全明星級數，幾乎每場落場都「三雙叫胡」，因此他的3分死穴一直被球迷取笑，逐漸成為NBA的焦點話題。
現年23歲的施蒙斯在2017年進軍NBA，憑全面技術迅速坐穩76人主力位置，上季更加成功出戰全明星賽，但他的3分球「白果」亦愈受注目。季前施蒙斯在熱身賽對廣州龍獅時，曾經射入3分球，想不到NBA首個3分球就等到今場才出現。
施蒙斯今場除命中3分球外，亦交出18分、7籃板及13次助攻成績，他在賽後就冷待今次「突破」：「感覺唔錯！夏季嘅努力並冇白費。」不過，一眾球迷就非常興奮，廣播員瘋狂尖叫、主場球迷齊齊起立鼓掌，有網民更提議將施蒙斯射3分的動作，轉為NBA的新Logo！
周四常規賽賽果
金塊 105:95 火箭
木狼 95:103 爵士
公牛 109:89 活塞
獨行俠 142:94 勇士
籃網 101:91 黃蜂
熱火 124:100 騎士
鷹隊 127:135 公鹿
速龍 113:97 魔術
76人 109:104 紐約人
巫師 138:132 馬刺
快艇 107:104* 塞爾特人
前者主場
*為加時賽果
立即參加「賞您睇」：https://tinyurl.com/y2e6pmwk
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。