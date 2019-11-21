【總結】施蒙斯歷史性3分　最冇意義的經典

周四(21號)NBA常規賽出現「歷史性」時刻！76人主場以109比104擊敗紐約人一仗，主隊超級控衞施蒙斯在開賽不足4分鐘，在右邊底線射入3分球，這一球既不是「絕殺」，更不是奪冠或取得季後賽資格的關鍵入球，但已足夠讓全場球迷進入瘋狂狀態，因為經歷過172場NBA賽事及18次起手落空後，施蒙斯終於射入NBA生涯第1個3分波！

在全民射3分的NBA潮流中，連7呎中鋒都練得一身3分絕技，作為控衛的施蒙斯居然未曾命中過3分球(今場之前)，之前17次常規賽起手及1次季後賽起手均告失敗！這位澳洲球星在得分、籃板及助攻均屬全明星級數，幾乎每場落場都「三雙叫胡」，因此他的3分死穴一直被球迷取笑，逐漸成為NBA的焦點話題。

現年23歲的施蒙斯在2017年進軍NBA，憑全面技術迅速坐穩76人主力位置，上季更加成功出戰全明星賽，但他的3分球「白果」亦愈受注目。季前施蒙斯在熱身賽對廣州龍獅時，曾經射入3分球，想不到NBA首個3分球就等到今場才出現。

施蒙斯今場除命中3分球外，亦交出18分、7籃板及13次助攻成績，他在賽後就冷待今次「突破」：「感覺唔錯！夏季嘅努力並冇白費。」不過，一眾球迷就非常興奮，廣播員瘋狂尖叫、主場球迷齊齊起立鼓掌，有網民更提議將施蒙斯射3分的動作，轉為NBA的新Logo！

周四常規賽賽果

金塊 105:95 火箭

木狼 95:103 爵士

公牛 109:89 活塞

獨行俠 142:94 勇士

籃網 101:91 黃蜂

熱火 124:100 騎士

鷹隊 127:135 公鹿

速龍 113:97 魔術

76人 109:104 紐約人

巫師 138:132 馬刺

快艇 107:104* 塞爾特人

前者主場

*為加時賽果

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