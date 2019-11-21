【有片】西維爾激情復興　背後的成功男人

西甲一直都係巴塞隆拿同馬德里雙雄天下，西維爾就飾演最強挑戰者角色，今季佢哋開局表現突出，目前只係以1分落後巴塞隆拿同皇馬排第4位，西維爾上輪打吡戰作客2比1擊敗貝迪斯，更加為球員打下強心針。西維爾嘅成功，好大程度繫於最強總監──蒙奇。

西維爾嘅崛起，就係喺蒙奇2000年出任總監開始，佢提拔新人同低價買入高質球員嘅眼光同能力，令西維爾球場內外競爭力大增，孕育出捷沙治奧拉莫斯、西斯拿華斯、雷恩斯等新星，亦令丹尼爾、巴迪斯達、拿傑迪錫等「無名小卒」飛黃騰達，當然不得不提蒙奇在位期間5奪歐霸盃冠軍嘅神奇功績。

蒙奇喺2017年離隊轉投羅馬，際遇唔多理想，今年3月回歸西維爾即如魚得水，繼續發揮佢超強影響力。西維爾喺蒙奇領導下戰意高昂，據西維爾上場打吡戰嘅賽前紀錄片段，蒙奇就曾經向一眾戰將發表激情講話，引領球隊拎到最後勝利，西維爾有蒙奇坐鎮，絕對唔可以睇小！

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