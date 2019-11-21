【東體爭議】三大因素！焗C朗重投曼聯

C朗重投曼聯，一向係好多紅魔鬼球迷嘅願望，依家有機會成真。根據西班牙電視台爆料，C朗為自己去留定下死線，就係如果祖雲達斯捧唔到今屆歐聯冠軍，佢就會離隊。

C朗上年夏天由皇馬轉投祖雲達斯，最大目標係為呢支意甲勁旅奪得歐聯，同時亦令自己成為協助3支球隊捧呢項錦標嘅「偉人」。祖記上屆歐聯8強出局後，當時已傳出C朗不滿球會增兵不力，萌生去意，如果今屆爭奪歐聯又失敗，佢一定走人。

除咗歐聯因素之外，C朗同祖雲達斯教練沙利矛盾日深，祖記早前2場賽事，C朗都被換走，當時沙利指呢位34歲射手有傷，但C朗返到葡萄牙國家隊踢歐國盃外圍賽，2戰入4球，用行動反駁沙利。

第三大因素係祖雲達斯計劃收購基利安麥巴比、保羅普巴，需要騰出薪酬空間，最直接就係放走「打工皇帝」C朗。

特別係祖記可以用C朗作為籌碼，說服曼聯放普巴，可以話係一石二鳥。C朗亦一直有意重返曼聯，呢個交易可能係最美好結局。

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