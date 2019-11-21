曼聯當佢Condom　拜仁挖佢接替紐亞

今季英超最多「零封」門將係邊個？答案有3人，曼城門將艾達臣摩拉斯、李斯特城門將卡斯柏舒米高，仲有錫菲聯門將甸恩軒達臣，3位同樣有5場英超不失球。

其中22歲嘅甸恩軒達臣表現最令人驚喜，佢今季對利物浦，曾經「痾蛋」連累錫菲聯輸0:1，成為笑柄。不過，除咗呢場波之外，甸恩軒達臣其餘時間表現穩定，早前更晉身英格蘭國家隊。

甸恩軒達臣出身於曼聯青年軍，近兩年都被外借去錫菲聯，並協助球隊升上英超。之前迪基亞未肯同曼聯續約時，紅魔鬼率先同甸恩軒達臣續約至2022年，似有意用佢接替迪基亞，但其實只係向迪基亞施壓。

結果迪基亞續約至2023年，甸恩軒達臣亦變成「Condom」，恐怕難以重返曼聯，因為「名牌效應」，即使佢重返紅魔鬼，亦好可能只會屈居迪基亞之下。

翻查今季英超數據，甸恩軒達臣表現更勝迪基亞，佢5次「零封」，比迪基亞多3次，仲有34次撲救，比迪基亞多1次，7次攔截高空門波，亦比迪基亞多4次。

錫菲聯有甸恩軒達臣把守大門，今季英超只失9球，成為唯一失波仲係單位數嘅球隊。

迪基亞同甸恩軒達臣之間，曼聯揀咗迪基亞，不過德甲豪門拜仁慕尼黑慧眼識英雄，計劃簽入甸恩軒達臣，接替近年抖多過踢嘅33歲老將紐亞，到時就係甸恩軒達臣登上頂級鋼門之日。

曼聯將於周日(24日)深夜英超作客錫菲聯，基於借用條款限制，甸恩軒達臣唔可以倒戈，連續58場聯賽正選上陣紀錄將會斷纜，冇得同迪基亞正面比拼，曼聯亦可以鬆一口氣。

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