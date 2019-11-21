【有片】殺人狂變Daddy　摩佬勁錫佢3個

摩連奴戲劇性回歸英超，接替普捷天奴成為熱刺新帥，唔少刺迷都仲未接受到呢個轉變，但摩連奴已經馬不停蹄，開始佢為新東家嘅工作。熱刺官方公開摩佬首課操練情況，一向同球員保持距離嘅摩連奴，操練時變得勁親民，又打迪利阿里心口又攬實佢，之後仲主動摸艾歷迪亞同王牌哈利卡尼個頭，摩連奴唔通真係由殺人狂，變為親民Daddy？

熱刺官方宣布摩連奴成新帥嘅12個鐘頭後，摩連奴同佢新教練團隊，準備去到熱刺操練場做首次操練，大班球星精神翼翼，其中早前於鬥愛華頓賽事中、意外搞到安迪高美斯斷腳嘅孫興民，笑晒口勁有禮貌同新教練團隊握手，精神面貌勁好。

摩連奴喺屋企抖咗成年，終於等到新工作，睇嚟狂人亦好珍惜今次回歸球壇機會，親自指導球員態度一絲不苟，而於完成操練後，佢逐一同球員握手示好，對3個主力特別親切。佢見到迪利阿里，就用手推咗佢一吓心口，阿里都好受落係咁笑，之後兩個稍作傾談，過後仲攬埋一舊添；另外自上季就被普捷天奴打入冷宮嘅艾歷迪亞，亦得到摩佬「寵幸」，主動行埋去摸佢個頭。

不過哈行卡尼嘅表現就令人擔心，於片段中摩連奴2次示好，呢名球隊絕對王牌都冇乜騷過新帥，相比起阿里同孫興民，卡尼黑口黑面明顯唔開心，好似心事重重咁，唔知係咪仲係好掛住普捷天奴呢？

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。