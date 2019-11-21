有歐洲頂級大會出手　普捷天奴點推呀？

尋日畀熱刺炒咗嘅阿根廷籍領隊普捷天奴，嚟緊去向一直獲各界關心，其中包括曼聯、阿仙奴、皇家馬德里同拜仁慕尼黑等，都係佢下間執教球會嘅熱門之選。今日，德國《天空體育》爆料，話當中嘅德甲拜仁慕尼黑已經正式出手，邀請普帥去安聯球場做揸Fit人，由於「紅魔鬼」同「兵工廠」等都仲係未有風聲流出，睇嚟普帥去德甲好快會落實。

查實包括曼聯、阿仙奴同皇馬依家都仲有主帥揸Fit，要換新帥都唔係一時三刻可以解決全部問題嘅事。當中就只得拜仁自從炒咗尼高高華之後，暫時只係由看守教練漢斯弗利克領軍，又冇講明幾時會轉長約，因此依家突然有個好似普捷天奴咁高級數教頭喺市面待業，消息話拜仁唔排除一月就放棄漢斯弗利克，然後搵普帥接手。

事實上，普捷天奴上季帶領熱刺打入歐聯決賽嘅功績，對於近年喺歐聯表現平平嘅拜仁嚟講，肯定係最適合人選，尤其依家難得冇對手搶人，話唔定拜仁只要加多幾錢肉緊，好快可以搞得掂畀普捷天奴上場。

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