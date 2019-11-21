21歲收山又如何？ 米爾高換過身份繼續衝

遇上「堵路」，你會怎樣做？有人會放棄前行，有人會怨天怨地，亦有人會另辟蹊徑！上季加盟富力R&F的體能教練米爾高（Mirko），儘管年僅21歲就因傷收山，依然保持積極，更把心一橫換過身份做教練，由祖國克羅地亞起步，遊歷大半個歐洲後再來到亞洲，為的就是在夢想「路」上，繼續前進。

■圖／文：何彥霆

自小已與足球結緣的米爾高，效力過克羅地亞勁旅夏德的青年軍，亦入選過克國U15及U17國家隊，與史卓歷、比列錫、卡連歷等現役世界級球員做隊友。然而，當他離開祖家，轉會到法甲摩納哥，球員的「最大敵人」 ── 傷患就找上了Mirko︰「我喺摩納哥青年軍度過咗兩年，但經過幾次受傷之後，有成半年冇球會搵我。之後我去咗多蒙特試腳，但喺操練嗰陣斷腳。」為了治療傷勢，米爾高兩度前往祖雲達斯的診所做手術，可惜依然無法完全復原︰「足踝醫咗兩年都仲係痛，結果無奈完結球員生涯。」

「球員之路」被迫中斷，不少人或者會心灰意冷，但米爾高卻不願「轉行」，掛靴後即花數年時間去學習及考教練牌。他又認為，無論做任何事，也應該以積極的態度做到最好，這份堅持就為他的「教練之路」帶來一個又一個機會︰「掛靴後我返到家鄉杜邦力，喺當地嘅青年足球學院教波，後來去咗格魯吉亞嘅第比利斯戴拿模，識到總監盧克奈霍特，合作兩年後佢離隊前往中國執教梅州客家，同時邀請我跟住佢做助教，我嘅足球版圖亦由歐洲伸延到亞洲。」在梅州客家任職期間，Mirko認識了同樣身為助教的楊正光，後來「光Sir」北上轉投富力R&F，自然而然就將這位「好拍檔」撬到廣州。

米爾高坦言︰「細個嘅時候，覺得做教練好辛苦，因為要一個人睇住廿幾個球員，好煩。但畢竟自小嘅夢想都係圍繞住足球，球員夢碎的確係好痛苦，但我會話畀自己知，可以繼續留喺球圈嘅方法就係做教練！所以再辛苦，我都會喺呢條『足球路』繼續衝！」任何路都是始於足下，走出來的！

●讚盧均宜好弗︰似廿幾歲

對於富力R&F一眾球員的評價，米爾高立即有讚無彈，而隊中有位經驗豐富的老將，令Mirko印象最為深刻︰「其實球隊有唔少具有外國聯賽經驗，並且係高水準嘅球員，所以佢哋都好專業，有啲甚至喺操練前半小時甚至1個鐘前嚟到健身室做gym，係年青球員學習嘅對象，而華人球員都有盧均宜同『細佬』梁諾恆，尤其是『均宜』原來都已經35歲，但睇佢表現我以為佢得廿幾歲！」

對於林樂勤初來埗到即受重傷，作為「過來人」的Mirko表示十分同情，希望他能夠盡快傷愈︰「其實球隊最近兩年都冇乜嚴重受傷，所以對『Jordan』（林樂勤）嘅遭遇感到難過，佢季前喺葡萄牙集訓就十字韌帶撕裂，始終喺中國同香港有天分嘅左腳球員唔多，所以真係好可惜。」

【米爾高（Mirko Renic）檔案】

年齡︰32歲

執教球隊︰富力R&F（體能教練）

球員曾司職︰後衞、防守中場

曾效力球隊︰夏德（青年軍）、摩納哥（青年軍）