摩連奴首個熱刺賽前記招同你講三個不

新上任做熱刺領隊嘅葡萄牙名帥摩連奴，喺英國時間周四朝早帶隊完成操練之後，出席咗佢首個賽前記者會，吸引咗來自歐洲近一百個記者，場面熱鬧！摩連奴首先向前任主帥普捷天奴道謝，然後講出佢上任之後嘅3個「不」，包括不對戰術作大改變，不對職員又大改變，最震撼一樣，係佢話明不需要新球員喎！

摩連奴喺今次記者會收起佢平時嘅「寸王」本色，反而勁謙虛，先向普捷天奴道謝，仲話明熱刺永遠都係佢嘅家，歡迎普捷天奴隨時返嚟喎！之後佢講到自己未有太多笑容，係因為兩日之後就有比賽，所以唔會太放鬆，但佢強調自己心底係開心嘅。

講到上任後對熱刺嘅計劃，摩帥話：「我覺得唔可能嚟到兩日就做改變，對於季中接手球隊，其實我唔多呢類經驗，呢次都只係第2次。上任後兩日就打比賽，我必須相信原有班底。球會嘅潛力係巨大嘅，呢度有好出色嘅球員，所以我好高興，呢個係我選擇熱刺嘅原因。」

至於球迷最關注嘅係佢會唔會叫球會開水喉買人，「寸王」回應：「最好嘅禮物就係呢度嘅球員，我唔需要新球員，我只需要更好嘅了解佢哋。雖然我已經好熟悉佢哋，但只有真正見到佢哋，先可以更好嘅了解！我同球員講，我係因為佢哋先嚟呢度，有啲球員當我喺其他球會時候已經想買；有啲人我就諗都唔敢諗，因為大家都知道好難買到。」

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