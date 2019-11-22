寸C朗罰球屎　呢個荷蘭巨星有冇吹大咗？

今年8月宣布掛靴嘅荷蘭球星史奈達，球員生涯得獎無數，包括幫國際米蘭贏得3冠王，又試過帶領荷蘭獲得世界盃亞軍。近日呢位35歲球星接受訪問，聲輪自己如果可以100%投入足球，成就會拍得住C朗同美斯。佢仲寸爆C朗話呢位葡萄牙球王射罰球屎到爆，講到咁大，大家又認唔認同史奈達嘅說話先？

曾效力皇馬同國米等大球會嘅史奈達話：「如果我可以100%投入足球，我將會同C朗及美斯齊。我知道係咁，但我唔想咁做，亦都未有後悔。我唔係做唔到，只係唔想做。我喺球場內外都非常喜歡自己嘅球員生涯，我贏得球會級所有嘅冠軍，因此我絕無後悔！」

之後講到C朗，史奈達話：「睇吓C朗，佢會連續主射30次罰球，但一球都入唔到。然後我會諗，點解會咁嘅？」寸到爆嘅史奈達曾經為皇馬效力，不過2009年夏天當佢離開「銀河艦隊」，同年稍後時間，就輪到C朗加盟，所以二人未做過隊友，講嘢都唔留情。

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