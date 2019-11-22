摩連奴豪言：熱刺一定可以贏英超冠軍

摩連奴待業11個月後重返英超，入主熱刺短短兩日，摩佬金句連環爆不能盡錄，球迷都知道佢除咗係「寸王」，仲有個外號「摩2季」，果然摩帥喺記者會許下豪言，協助熱刺奪取下季英超冠軍，信心爆棚。

摩連奴以往執教多支勁旅，除曼聯外，都喺入主後第2季贏得聯賽冠軍，因此叫做「摩2季」，今次執教熱刺佢亦作出承諾，佢話：「我哋今季無法奪得聯賽冠軍，但來季可以，我唔係話我哋會，我係話我哋一定可以捧盃！」

熱刺今季奪冠已經冇可能，頭12輪只得14分，落後榜首利物浦20分，因此摩連奴開始為來季部署，為熱刺及廣大球迷一圓捧盃夢。

摩連奴又向熱刺承諾，唔會再犯下在曼聯嘅錯誤：「我喺曼聯做錯咗，但我唔會再犯同樣錯誤，我學會謙卑，今個夏天係我首次沒有工作，迷失自我，呢段時間我深入分析過，得到好多啟發。」

佢最後強調：「不過有一件事冇變，就係我好唔鍾意輸波！」

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