普帥去哪兒？拜仁搶先表態邀請執教

普捷天奴突然被炒，但完全唔使擔心佢冇得撈，事關喺佢未離開熱刺，已經傳過好多豪門想搵佢執教，普帥被炒後短短一日，德甲拜仁慕尼黑已率先表態，公開承認考慮邀請佢入主球隊。

德國《天空體育》報道，拜仁辭退尼高高華後，現時只有看守教練帶隊，最快教到明年1月就要搵新主帥，事實上拜仁早就睇中普帥才華，認為佢上季率領熱刺打入歐聯決賽係有料之人，相信佢有力帶領拜仁再闖高峰。

拜仁早前拒絕雲格入主，原因係佢年紀太大，已經70歲，無法長期執教拜仁，如今待業嘅普捷天奴只有47歲，考慮佢都好正常。

報道又稱，皇馬已將普捷天奴列為潛在主教練人選，因為普帥曾執教愛斯賓奴，有西甲球隊執教經驗，而且能力出眾。雖然博彩公司開盤，普帥下一隊執教球隊賠率，曼聯成為頂頭大熱，不過曼聯至今仍未發聲，而且曼聯內部立立亂，普捷天奴呢啲好教練，曼聯未必搶到。

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