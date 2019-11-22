【法甲】巴黎聖日耳門今晩打里

各位觀眾大家好，歡迎收看筍盤360，投注者今晚可以留意，法甲大藍籌巴黎聖日耳門主場對里爾。

聖日耳門在法甲超班，已經拋離第2位馬賽8分，而且在歐聯分組賽已經提早取得出線權，今場聯賽可以全力出擊，所以主勝熱爆燈。

翻查聖日耳門近7場比賽，有6場上半場領先，可以吸納半場主勝，博取較高回報。

直播表

周五4:30pm 澳職 西悉尼流浪者 Vs 墨爾本城

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周六1:30am 德乙 奧厄 Vs 聖保利

on.cc 東網

周六3:30am 德甲 多蒙特 Vs 柏達邦

Now 670、Fox +；有線651、611台

周六3:45am 法甲 巴黎聖日耳門 Vs 里爾

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六4:00am 西甲 利雲特 Vs 馬略卡

Now 632

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