【爭產風暴】C朗改遺囑　引爆婆媳戰爭

意大利八卦雜誌《Novella 2000》日前爆料，C朗同女友喬治娜已經喺摩洛哥秘密結婚，C朗代表好快就作出否認，不過空穴來風未必無因，有西班牙同葡萄牙媒體爆料，結婚告吹原因同C朗更改遺矚有好大關係，甚至引爆新一輪「婆媳戰爭」！

報道稱，34歲嘅C朗上次被爆去摩洛哥係5月時候嘅事，所以雜誌推測佢兩個可能已經結咗婚幾個月。25歲嘅喬治娜幫C朗生咗個女阿拉娜，同時仲照顧埋C朗其他3個細路，盡晒做老婆嘅本份。《Novella 2000》同時仲透露，一名接近C朗人士爆料，呢位葡萄牙巨星8月29號同律師返過去故鄉馬德拉（Madeira）更改遺囑，將喬治娜加埋入去受益人，以前C朗絕大部分財產，都係由佢阿媽Dolores把持，呢一點正正係報道所講嘅最大問題。

西班牙雜誌《Ten Minutes》以及多間葡萄牙媒體爆料，C朗媽媽Dolores同喬治娜嘅關係麻麻，尤其C朗要將自己嘅身家分畀喬治娜，就更加觸動Dolores嘅神經。報道話目前最大兩可能性，係C朗因為媽媽反對而暫時唔結婚，另一可能就係兩人係瞞住Dolores結婚，呢點亦可以解釋點解C朗並冇大排筵席舉行婚禮。事實上，Dolores一向唔係咁易飲「新抱茶」，C朗前度女友伊蓮娜，據聞就係因為搞唔掂婆媳關係而分手收場。

外界盛傳C朗嘅身家至少有3.21億美元（約25.1億港元），仲有記者當面問佢係咪有5億美元（約39.1億港元）資產咁多添，佢梗係唔答啦。但係無論係3.21億定5億都好，C朗目前喺祖雲達斯仲袋緊3,000萬歐元（約2.6億港元）年薪，廣告代言又多，單喺Instagram發帖就一年賺到3820萬英鎊（約3.9億港元），身家只會愈嚟愈可觀，喬治娜呢次真係發達喇。

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