冇佢未必有J-Lin！NBA先驅三阪亘離逝

作為NCAA及NBA美藉亞裔先驅的三阪亘周三在猶他離逝，享年95歲。三阪曾帶領球隊在NCAA奪冠，更是首位加盟NBA的非白人球員兼首位亞裔球手。猶他大學於周四公布他的死訊。

這位美藉日裔名宿生於美國猶他州奧格登，就讀猶他大學時協助球隊於1944年在麥迪遜廣場公園取得NCAA冠軍及1947年全國邀請賽，身高1米70的他於47年在NBA選秀第七輪第一位被紐約人選中，即使僅出戰三場得7分，但卻開創了歷史，成為首位亞裔球員在NBA舞台亮相。

雖然三阪亘在NBA的成績未見突出，但他對美國職業籃球史上有一定影響，多位他的舊戰友表示當時因為他，令外界對他們的球隊及學校認識更多；NBA球壇上也因此讓更多亞裔，甚至華裔球員參加，當中包括姚明及林書豪等。三阪亘後來加入了美軍，並有參與世界二次大戰，其後他的工作主要於在猶他州，推廣及發展籃球。

99年被引入猶他體育名人堂，而2013年曾在猶他爵士出戰觀看美藉華裔球星林書豪比賽。

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