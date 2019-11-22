【總結】阻唔住！「字母哥」破埋渣巴紀錄

「字母哥」安迪杜甘普貢獻「三雙」，再加上比迪素攻入30分，二人率領公鹿在首節已取得領先局勢，最終主場以137比129擊敗拓荒者，迎來6連勝。

公鹿與拓荒者一戰成為傳媒焦點，相隔一年多再踏戰場的安東尼出戰第二仗，表現有見進步，攻入18分7個籃板4次助攻，以及CJ麥哥林有全場最高的37分8個籃板及10次助攻的「雙雙」，表現頑強，但可惜未能助球隊獲勝。

畢竟對手公鹿平均實力較有優勝，他們的王牌球員安迪杜甘普交出了24分19個籃板及15次助攻的「三雙」，特別在第三次再送上一次助攻，15次助攻令他取得生涯最高，亦是他的職業生涯總助攻數達到2009次，隊史助攻數目超越了名宿渣巴(2008次)，升到第7位。

至於比迪素都表現搶鏡，單是上半場已得14分，最後攻入全隊最高的30分，再加4個籃板及6次助攻。公鹿主場贏波，延續氣勢，目前以12勝3負繼續在東岸做一哥。

今日焦點(前者主場)

公鹿 137:129 拓荒者

太陽 121:124 塘鵝

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