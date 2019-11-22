孫興民係「乸型」？專家話佢愈喊愈勁！

唔只速度、走位同雙腳，眼淚，原來先係孫興民最強武器！孫興民早前因為從後攔截，累到安祖高美斯腳踝截斷，佢當場狂喊！有「拖肥糖」Fans認為呢個南韓前鋒「喺度做戲」，仲嘲諷「唔好好似個乸型嘅係咁喊喇」！

孫興民係「乸型」？如果用喊嘅次數衡量，佢確實成個姊姊仔咁。安祖高美斯受重傷佢喊，呢個係「近作」；遠啲可以追溯到2014年巴西世界盃時，南韓確定無緣16強後孫興民喪喊；仲有2015年澳洲亞洲盃決賽輸波、2018年俄羅斯世界盃絕殺德國之後、2018雅加達亞運會領軍奪得足球金牌等等，「民仔」統統都喊到七彩，所以有韓國媒體都笑佢係「喊包」。

男兒有淚不輕彈，孫興民動不動就嚎啕大哭，係咪心理薄弱嘅表現呢？南韓有專家唔只話唔係，仲認為係件好事，事關體育心理學有研究表明，好似孫興民一樣善於表達感情嘅運動員，往往能夠好快克服壓力同危機，佢能夠喺事發後場歐聯入波，以123個入球刷新前韓國國家隊主帥、「黑色匕首」車範根保持咗30幾年嘅歐洲賽場韓國球員最多入球紀錄（121球），就係明證。中央大學體育科學系教授姜成求咁講：「喺呢個基礎上，孫興民效力世界頂級聯賽多年，唔單只比賽能力，仲學埋世界級球員嘅危機應對同管理能力，因此先能夠迅速恢復過嚟。」

孫興民喺接受一本男性雜誌採訪嗰陣，都解釋過自己眼淺易喊嘅原因：「我認為重要係畀球迷睇到自己本來面目，咁樣開心嘅時候可以分享快樂，悲傷嘅時候，其他人可以一齊分擔悲傷，得到安慰。」

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。