【Fact Check】禁飛區真相　美斯都冇特權！

西班牙伏林航空公司（airline Vueling）高層爆料，美斯屋企上空原來一直係禁飛區，唔准飛機飛過，言論一出馬上引發激烈爭議，唔少人質疑美斯點解有特權！

伏林航空主席兼CEO山齊士比亞圖（Javier Sánchez-Prieto）有次接受訪問，講到巴塞羅那嘅埃爾普拉特機場（El Prat airport）擴建計畫被束之高閣，竟然爆咗句「因為美斯屋企上空唔准飛機飛過」，仲話「世界上冇其他地方會發生啲咁嘢」，呢番說話立刻引發爭議，唔少人諗都唔諗就批評美斯呢個阿根廷國家隊隊長，為乜喺西班牙享有特權。

但係實情完全係另一回事，美斯住喺巴塞羅那市外25公里嘅加瓦，位於加拉夫自然公園（Parque Natural del Garraf）入面，當地有啲瀕危花草同動物群，所以西班牙環保法規定唔准飛機飛過，以至由埃爾普拉特機場升降嘅飛機都要兜路走，美斯咁都畀人鋤一餐，只能夠認自己當黑。

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