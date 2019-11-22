尼馬又搞事　主帥杜曹想做佢老竇

效力法甲班霸巴黎聖日耳門(PSG)嘅巴西球星尼馬，今季一直麻煩多多，由開季扭計離隊不成，到斷斷續續嘅受傷，近排，終於可以復出嘅佢，又失驚無神飛咗去馬德里睇網球賽，搞到主帥杜曹都唔知今晚用唔用佢鬥里爾好？杜曹甚至埋怨，點解自己唔係佢老竇喎！

PSG今晚深夜會喺主場對里爾，尼馬本來有機會復出，但佢周中仲係唔生死，飛去西班牙睇台維斯盃網球賽，仲喺現場同碧基及佐迪艾巴合照留念，驚死人唔知一樣。事後有記者問尼馬係咪嚟睇網球，呢位巴西巨星仲玩晒嘢回應：「唔係喎，我嚟睇籃球呀！」

尼馬喺馬德里玩得開心，不過杜曹就唔多滿意，尋日賽前記招，當被問到點睇尼馬嘅馬德里之旅，杜曹話：「我唔鍾意，但我又唔係警察，又唔係佢老竇。依家唔係擔心呢啲嘢時候，尼馬係咪出得場？我哋會再評估係咪畀佢踢正選。」算罷啦，睇怕就算係尼馬老竇，又真係管到佢咩？

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