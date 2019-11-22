摩連奴為獎金　親電瑞典戰神求加盟

葡萄牙領隊摩連奴接掌熱刺，即時成為全球球壇熱話，有傳佢人工係全球第2高領隊。不過根據英國《太陽報》爆料，原來喺佢高達1,500萬鎊豐厚年薪之外，一旦帶領熱刺入到今季英超前4，原來仲有一筆高達200萬鎊嘅額外獎金，而為咗錢，「寸王」據報已經親自致電同佢合作無間嘅瑞典戰神伊巴謙莫域，力邀對方加盟！

「呂布」同摩連奴過往曾經兩度合作，包括喺國際米蘭合力贏得意甲冠軍同意超盃，然後又喺曼聯攜手贏取社區盾、英聯盃同歐霸盃。之前喺「藍黑兵團」合作期間，一向自命不凡嘅伊巴謙莫域，竟然罕有話願意為摩連奴戰死。

事實上，適逢伊巴謙莫域早前剛約滿美職洛杉磯銀河，家陣呢位38歲球星仲未落實去向，尋晚先話AC米蘭向佢開出一份半年合約，不過今日意大利嘅《羅馬體育報》就爆料，原來當摩帥一確定坐正熱刺領隊帥位之後，已經第一時間打畀伊巴謙莫域商討，只係「呂布」尋時嘅取向就仲未知。

講到底，伊巴謙莫域同摩連奴關係一向勁好，家陣要簽入自由身嘅「呂布」又唔使轉會費，完全合乎熱刺主席利維嘅孤寒原則，唯一問題只係伊巴謙嘅人工唔平，搞得掂埋呢樣，絕對有機會成事喎！

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