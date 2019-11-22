一隊變招！一隊變陣！愉園火併理文

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（23日）展開第7周賽事，打頭陣為愉園假斧山道運動場，迎戰「高級組銀牌賽」4強分子理文，賽事下午2時30分鳴笛。

3連敗的愉園是役面對理文，主教練鮑家耀透露球隊踢法將有所調整：「睇過對手嘅比賽，理文幾個前鋒速度技術都有，我哋今次會主守，如果踢得進取，就可能畀到空位對手進攻。」

受國際賽期影響，愉園已逾兩周沒有正式比賽，期間「快活谷」曾友賽香港飛馬，「鮑Sir」指該仗有助球員保持狀態，同時演練不同戰術。「鮑Sir」又認為這段時間有助球隊傷兵恢復，特別是早前對東方龍獅時頭部受創的中堅摩域治，現已康復候命。目前球隊僅得陳立明一名傷兵，此子膝頭出現磨蝕並發炎，需時間休養。

理文上場以5比1擊敗傑志，主教練陳曉明表示該仗帶來正面影響：「球員覺得呢場波嘅上半場係近幾年踢得最好嘅，無論攻守、速度、節奏都控制得好好，信心都增加咗！」談到今場作客愉園，「陳Sir」欣賞對手於聯賽給予年輕球員機會，幫助他們成長。他又強調球隊一旦鬆懈便甚麼都不是，球員也深明此理，因此絕不會輕視對手。計算今仗在內，理文將面臨一周3賽，「陳Sir」明言或會作出調動以保留實力。人腳方面，隊長列斯奧上場受傷，今仗上陣成疑。